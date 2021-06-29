Мальчика, тонувшего в бассейне развлекательного центра Курска, перевезут в Москву

Медики проводили неоднократные консультации с федеральными клиниками по подбору терапии, а также по возможности перевода

Четырехлетнего мальчика, пострадавшего в бассейне торгово-развлекательного центра, готовят к транспортировке в Российскую детскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

«Состоялась консультация со специалистами этого лечебного учреждения, врачи определяют, в какое именно отделение направят пациента. Планируется доставлять ребенка санавиацией. Но пока над Орловской областью дождевой фронт. Если к моменту получения подтверждения от РДКБ метеоусловия не улучшатся, будет задействован автомобиль скорой помощи», - сказал Андрей Викторович.

21 июня ребенок захлебнулся во взрослом бассейне. На помощь вовремя подоспел дежуривший у воды спасатель. Он вытащил ребенка из воды. А медсестра оказала первую помощь малышу до приезда скорой.

Пострадавшего доставили в областную детскую больницу № 2 на Хуторской, затем перевели в детскую областную клиническую больницу в отделение анестезиологии и реанимации. Медики проводили неоднократные консультации с федеральными клиниками по подбору терапии, а также по возможности перевода.