Ковидом за сутки заболели 115 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1178 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 29 июня в Курской области всего зарегистрировано 40 605 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 115 человек, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1178 человек, на искусственной вентиляции легких – 73 (6 – инвазивная, 67 – неинвазивная).
На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 926 человек (+3; мужчина 90; женщины 61 и 82 года).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +56
Курский +7
г. Щигры +6
Большесолдатский +5
Черемисиновский +5
Беловский +4
Пристенский +4
Суджанский +4
Глушковский +3
г. Обоянь +3
Обоянский +3
г. Льгов +2
г. Рыльск +2
Советский +2
г. Суджа +2
Горшеченский +1
Касторенский +1
Курчатовский +1
Медвенский +1
Рыльский +1
Солнцевский +1
Тимский +1.