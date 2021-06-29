Ковидом за сутки заболели 115 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1178 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 29 июня в Курской области всего зарегистрировано 40 605 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 115 человек, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1178 человек, на искусственной вентиляции легких – 73 (6 – инвазивная, 67 – неинвазивная).

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 926 человек (+3; мужчина 90; женщины 61 и 82 года).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +56

Курский +7

г. Щигры +6

Большесолдатский +5

Черемисиновский +5

Беловский +4

Пристенский +4

Суджанский +4

Глушковский +3

г. Обоянь +3

Обоянский +3

г. Льгов +2

г. Рыльск +2

Советский +2

г. Суджа +2

Горшеченский +1

Касторенский +1

Курчатовский +1

Медвенский +1

Рыльский +1

Солнцевский +1

Тимский +1.