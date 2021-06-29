В программу крестного хода с курской иконой «Знамение» внесли изменения

Мероприятие пройдет без паломников Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с обострившейся ситуацией по коронавирусу в программу крестного хода, который состоится в Курской области 2 июля, внесли изменения, сообщили в областной администрации.

С 9.00 до 11.00 в Знаменском кафедральном соборе Курска проведет литургию митрополит Курский и Рыльский Герман в сослужении с духовенством Курской епархии;

С 11.00 до 11.20 на территории Знаменского собора состоится молебен перед иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная об избавлении от эпидемии города и страны;

С 11.20 до 11.30 митрополит Курский и Рыльский Герман благословит иконой верующих и город, затем икону установят в автомобиль;

С 11.30 до 12.30 митрополит в сопровождении священнослужителей с иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная из Знаменского собора Курска переедет в монастырь Коренная пустынь в Свободу Золотухинского района

С 12.30 до 12.35 у Святых врат монастыря Коренная пустынь митрополита с иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная встретит братия монастыря во главе с игуменом Серафимом;

С 12.35 – 12.50 на Соборной площади монастыря перед иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная состоится молебен.

Ранее «КП» сообщала об изменениях в проведении Курской Коренской ярмарки.