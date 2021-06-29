В проведение Курской Коренской ярмарки внесли изменения

Концертную программу сократили Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в проведение Курской Коренской ярмарки и Всероссийского форума по промышленному туризму внесли изменения, сообщили в областной администрации. Мероприятия пройдут в усеченном формате.

Форум пройдет с 1 по 2 июля на семи различных площадках с количеством участников не более 50 человек на каждой, с рассадкой на требуемом расстоянии. В местах проведения секций по промышленному туризму установят рециркуляторы воздуха, у участников измерят температуру.

На Коренской ярмарке сократили количество павильонов от предприятий. Почти в два раза уменьшили количество торговых мест для предприятий общепита на главной выставочной площади, расстояние между ними увеличили.

В зоне фуд-корта установят только столы-стойки. Выставку животных, мастер-классы для детей отменили, сократили и концертную программу. Санитарную обработку территории ярмарки проведет химбригада.

К участию в ярмарке и форуме будут допускать только при наличии сертификата о вакцинации, либо отрицательного ПЦР теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятий, либо справки о наличии антител, выданной не ранее, чем за один месяц до начала мероприятий.