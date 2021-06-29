В Курске бригады скорой помощи совершают 700 выездов за сутки

Возросло и количество госпитализаций в ковидные стационары Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Бригады скорой помощи в Курске выезжают на 650-700 вызовов в сутки. Это примерно на 20 процентов больше, чем до пандемии.

«Основной рост отмечается за счет вызовов к гражданам с повышенной температурой, с подозрением на коронавирусную инфекцию», – сообщил главный врач Курской городской станции скорой помощи Константин Хруслов.

Возросло и количество госпитализаций в ковидные стационары.

«Люди расслабились, перестали соблюдать меры профилактики. Никто не устал от коронавируса больше, чем сотрудники инфекционных госпиталей. Единственный способ уберечь себя – сделать прививку. Не игнорируйте вакцинацию», – сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 БСМП Кузьменко Александр Александрович.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал госуслуг или по телефону своей поликлиники. В трех торговых центрах Курска вакцинирует граждан без предварительной записи.

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, в «Европе» – с 14:00 до 20:00. Пункты работают по указанному графику без перерыва и выходных.