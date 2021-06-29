29 июня в Курске отремонтируют семь участков автодорог

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 июня в Курске проведут ремонт на семи участках автомобильных дорог, сообщает Центр управления регионом.

ООО «Интеграл-Строй» проведет подготовку и укладку дорожного покрытия на участках:

ул. Серегина (проезд в районе шк. № 50), ул. Студенческая (проезд в районе д. № 7), ул. Сумская, проезд от ул. Энгельса до ул. Заводская

ООО «Благоустройство» осуществит ремонтные работы на участках: 11-й Щигровский переулок, ул. Лысая Гора, ул. Тускарная.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки.