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Недвижимость29 июня 2021 9:59

29 июня в Курске отремонтируют семь участков автодорог

Автомобилистов предупреждают о возможных пробках
Яна ШЕЛЕСТ
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График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 июня в Курске проведут ремонт на семи участках автомобильных дорог, сообщает Центр управления регионом.

ООО «Интеграл-Строй» проведет подготовку и укладку дорожного покрытия на участках:

ул. Серегина (проезд в районе шк. № 50), ул. Студенческая (проезд в районе д. № 7), ул. Сумская, проезд от ул. Энгельса до ул. Заводская

ООО «Благоустройство» осуществит ремонтные работы на участках: 11-й Щигровский переулок, ул. Лысая Гора, ул. Тускарная.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки.