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Здоровье28 июня 2021 20:44

В Курской области ввели обязательную вакцинацию против ковид

Привиться должны 70% работников организаций, которые трудятся очно и контактируют с большим количеством людей
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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70 % работников торговли получат прививки от ковид

70 % работников торговли получат прививки от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предложение об обязательной 70-процентной вакцинации сотрудников некоторых организаций озвучил вице-губернатор Андрей Белостоцкий. Нововведение начинает действовать с 1 июля.

Оно касается сотрудников торговли, общепита, салонов красоты, массажных салонов, фитнес-клубов, МФЦ, почты, такси и другого общественного транспорта.

План по 70-проецнтной вакцинации должен быть выполнен также в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики. Прививать на этих же условиях будут и работников курских театров, кинотеатров, цирка.