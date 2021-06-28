В Курской области ввели обязательную вакцинацию против ковид

70 % работников торговли получат прививки от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предложение об обязательной 70-процентной вакцинации сотрудников некоторых организаций озвучил вице-губернатор Андрей Белостоцкий. Нововведение начинает действовать с 1 июля.

Оно касается сотрудников торговли, общепита, салонов красоты, массажных салонов, фитнес-клубов, МФЦ, почты, такси и другого общественного транспорта.

План по 70-проецнтной вакцинации должен быть выполнен также в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики. Прививать на этих же условиях будут и работников курских театров, кинотеатров, цирка.