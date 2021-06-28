В Курске Экотакчи за месяц собрало больше полутонны вторсырья

Сдать отсортированный мусор можно по указанным адресам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июне волонтеры Экотакси собрали 578 кило вторсырья.

В июле Экотакси проедет по Курску дважды.

Первый маршрут Экотакси - 4 июля.

10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатра "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62

11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 25 июля.

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

10.35 - 10.55 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

11.10 - 11.30 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

11.50 - 12.10 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

12.20 - 12.50 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)