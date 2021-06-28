В Курской области имеется более 20 тысячи доз вакцины против ковид

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В наличии на прививочных пунктах – 21,2 тысячи доз трех видов прививки, сообщили в администрации региона.

- Основная вакцина, которую мы ставим, – «Спутник V». Ее достаточно, поставки осуществляются регулярно, она вышла в гражданский оборот. В наличии есть почти во всех пунктах «Эпиваккорона», в десяти пунктах по районам – «КовиВак». Последние две вводятся по медицинским показаниям. Если у граждан нет показаний, но есть желание привиться этими вакцинами, – ставим в очередь, записаться можно в поликлиниках. Поставки этих вакцин пока не регулярные, но в ближайшее время ждем очередные партии, – рассказал главный врач областной клинической больницы Михаил Лукашов.

Всего в Курскую область поступило 197 427 доз трех видов вакцины. Привито, по последним данным, свыше 176 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 141 тысячи курян.