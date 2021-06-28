Куряне хранят на вкладах более 137 миллиардов рублей

По новому закону банки будут обязаны детально информировать клиентов об условиях вкладов Фото: Светлана ВОЛКОВА

К началу июня 2021 года общая сумма банковских вкладов жителей Курской области достигла 137,1 млрд рублей. За 12 месяцев они выросли на 6,7%. Увеличение объемов средств наблюдалось как по рублевым вкладам, так и в иностранной валюте. Такие данные приводит курское отделение Банка России.

Согласно новому закону, принятому Госдумой, банки будут обязаны детально информировать клиентов об условиях вкладов, раскрывать информацию, в том числе о минимальном доходе по вкладу. Сведения будут размещены в таблице с использованием хорошо читаемого шрифта, с указанием суммы и валюты, а также сроком и датой возврата.

- Ранее аналогичные законодательные требования об информировании о реальной процентной ставке были применены к выдаваемым кредитам, поскольку многие банки умалчивали о скрытых условиях. Принятый закон позволит потребителям лучше понимать особенности вкладов, оценивать реальную доходность вложений и делать осознанный выбор между предложениями разных банков, – пояснил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.