В курских кинотеатрах будут показывать фильмы для слабослышаших

Специальные сеансы будут проходить в двух кинотеатрах Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Летом центр досуга «Ассоль» будет демонстрировать фильмы с субтитрированием и тифлокомментированием два раза в месяц. Ближайший сеанс пройдет уже 30 июня в 15.00.

- Зрителям с ограниченными возможностями здоровья предоставят специальные устройства для беспроводной передачи звука через наушники, обеспечивающего прием четкой и разборчивой речи и отсекающего посторонние звуки. Оно состоит из передатчика с микрофоном и индивидуального приёмника. Передатчик находится на пульте у сотрудника учреждения культуры, а приёмник – у зрителя. Через это устройство транслируется тифлокомментарий – пересказ сюжетной линии в формате аудиозаписи, сопровождающий действия на экране, а также прочтение титров, - сообщили в администрации региона.

Центр досуга «Ассоль» ежемесячно проводит сеансы для людей с нарушениями зрения или слуха. Скоро к нему присоединится и центр досуга «Спутник», который также приобрел специальное оборудование для тифлокомментирования.