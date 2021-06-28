Курянка перевела мошенникам два миллиона рублей

Полученные в банке деньги горожанка также перевела аферистам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В дежурную часть Курчатова обратилась 63-летняя местная жительница. В 90-х годах женщина вложила в пирамиду «МММ» большую сумму денег, но в итоге осталась без дивидендов и средств.

Спустя почти тридцать лет «представители компании» по телефону связались с бывшим клиентом. Звонивший пояснил, что произошла реорганизация и теперь собеседнице полагается выплата в 1 млн 180 тысяч рублей.

Чтобы получить компенсацию, нужно было оплатить налоги и для этого переслать деньги на три специальных счета. Почти полмесяца женщина переводила деньги мошенникам и даже взяла кредит в миллион рублей.

Полученные в банке деньги горожанка также перевела аферистам. В итоге она лишилась более двух миллионов рублей. По факту мошенничества в полиции возбудили уголовное дело.