Пять тысяч вакцинированных курян получили по три тысячи рублей

Пять тысяч вакцинированных деньги уже получили
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Согласно постановлению губернатора, куряне в возрасте 65 лет и старше за вакцинацию от коронавируса получат по три тысячи рублей единовременно. На сегодняшний день пять тысяч вакцинированных деньги уже получили.
Выплаты положены пенсионерам, которые сделали или собираются сделать прививку с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года.
В Курской области 110 человек заболели ковидом за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1158 человек.