В Курской области 110 человек заболели ковидом за сутки

На сегодняшний день скончались 923 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперштаба на 8:30 28 июня, в Курской области всего зарегистрировано 40 490 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 110 человек.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1158 человек, на ИВЛ – 82 (6 – инвазивная, 76 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 923 человека (+3; женщины 60, 66, 71 год) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +60
Тимский +10
г. Железногорск +7
Железногорский +6
Курчатовский +5
Касторенский +4
Мантуровский +4
Фатежский +4
г. Щигры +3
Золотухинский +2
Рыльский +2
Советский +2
Щигровский +1.