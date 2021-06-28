В Курской области 110 человек заболели ковидом за сутки

На сегодняшний день скончались 923 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперштаба на 8:30 28 июня, в Курской области всего зарегистрировано 40 490 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 110 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1158 человек, на ИВЛ – 82 (6 – инвазивная, 76 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 923 человека (+3; женщины 60, 66, 71 год) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +60

Тимский +10

г. Железногорск +7

Железногорский +6

Курчатовский +5

Касторенский +4

Мантуровский +4

Фатежский +4

г. Щигры +3

Золотухинский +2

Рыльский +2

Советский +2

Щигровский +1.