Четыре жителя Курской области скончались от коронавируса за сутки

За сутки в Курской области скончались четыре человека. Как сообщил региональный оперштаб, умерли мужчины 43 и 70 лет, а также 60-летняя и 764-летняя женщины. Таким образом общее количество летальных исходов выросло до 920. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Напомним, за сутки в области заразились коронавирусом 105 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1128 пациентов, на ИВЛ – 80 (9 – инвазивная, 71 – неинвазивная). Первую прививку сделали 175 763 человека, вторую (полностью завершили вакцинацию) – 141 082.