На утро 27 июня в Курской области заразились коронавирусом 105 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперштаба на 27 июня, в Курской области за сутки заразились коронавирусом 105 человек. Прирост заболевших по районам: Курск - 53, Железногорск - 16, Суджанский район - семь, Глушковский, Льговский и Суджа - по четыре, Золотухинский, Кореневский и Льгов - по три, Медвенский и Октябрьский районы - по два, Большесолдатский, Дмитриевский, Конышевский и Рыльский районы - по одному. Всего зарегистрировано 40 380 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1128 человек, на ИВЛ – 80 (9 – инвазивная, 71 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 920 пациентов. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 175 763 человека, вторым (полностью завершили вакцинацию) – 141 082.