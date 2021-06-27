В Курске из-за загоревшейся квартиры эвакуировали пять человек

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 27 июня в 4.02 утра. Через три минуты специалисты прибыли в загоревшуюся квартиру на проспекте Ленинского Комсомола. К 4.10 загорание ликвидировали.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь повредил в двухкомнатной квартире диван и вещи на площади три квадратных метра, пострадали стены. Спасатели эвакуировали пять человек.

Всего к ликвидации пожара привлекали 20 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.