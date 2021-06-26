Сотрудники администрации Курска и депутаты горсобрания вакцинировались от COVID-19

Прививки массово делают и те, кто по роду деятельности часто контактирует с большим количеством людей
Фото: Из архива "КП"
Сотрудники администрации города Курска и депутаты Курского Городского собрания сделали прививку от COVID-19. Процедуру прошли 38 человек. Все они предварительно прошли осмотр у терапевта.
Ранее в городской администрации и подведомственных учреждениях уже дважды была организована вакцинация трудовых коллективов.
Прививки массово делают и те, кто по роду деятельности часто контактирует с большим количеством людей - сотрудники транспортных предприятий, детских садов и школ, соцработники.
В настоящий момент вакцинация – единственный способ защитить от коронавирусной инфекции не только себя, но и окружающих.