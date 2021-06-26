На Курской АЭС отремонтировали энергоблок № 2

В настоящее время на Курской АЭС в соответствии с диспетчерским графиком работают энергоблоки № 1, 2, 3 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Энергоблок № 2 Курской АЭС вывели на номинальную мощность после планово-предупредительного ремонта.

«Планово-предупредительный ремонт каждого из действующих энергоблоков нашей и других АЭС выполняется ежегодно для повышения безопасности и эффективности выработки электроэнергии. В ремонте энергоблока №2 участвовало свыше 1200 ремонтников подрядных организаций и еще порядка 400 человек ремонтного персонала станции. Выполнен расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 10 регулирующих каналов системы управления и защиты. По итогам контроля проведены работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора. Выполнен эксплуатационный неразрушающий контроль оборудования и трубопроводов, отремонтированы оба блочные турбогенераторы, трубопроводная арматура, главные циркуляционные насосы и другое оборудование», - сообщил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

В настоящее время на Курской АЭС в соответствии с диспетчерским графиком работают энергоблоки № 1, 2, 3. Энергоблок № 4 в плановом ремонте. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.