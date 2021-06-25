В Курске на Бойцов 9-й Дивизии и Звездной горячей воды не будет до 10 июля

На Северо-Западе горячую воду обещают дать до 1 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дома, расположенные на улицах Бойцов 9-й Дивизии и Звездной, к 10 июля планируют подключить к горячему водоснабжению, сообщили в мэрии Курска.

В Курске на улице Бойцов 9-й Дивизии ведутся работы расширению дороги. Одновременно на этом участке проводится перенос коммуникаций и реконструкции участка магистральной теплосети, проходящей здесь. В связи с этим в дома на улицах Бойцов 9-й дивизии и Звездной была приостановлена подача горячей воды.

Подача горячей воды была приостановлена в дома №№182, 184, 186 на улице Бойцов 9-й Дивизии и домов №№ 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 на Звездной. Изначально планировалось, что ремонт теплосетей закончится 1 августа.

До 1 июля горячую воду подключат в Северо-западном микрорайоне, а участок на улице Звездной - до 10 июля.