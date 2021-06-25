В курской БСМП снова принимают ковид-пациентов

В регионе осложнилась ситуация с ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 25 июня хирургический корпус БСМП снова открыт под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в администрации региона.

В конце апреля этого года здесь возобновили экстренную и плановую помощь, работали отделения хирургии, гнойной хирургической инфекции, урологии, острых отравлений, эндоскопическое, сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностики. Однако в связи с ростом заболеваемости хирургический корпус БСМП пришлось вернуть в ковидный режим.

Всего в хирургическом корпусе БСМП развернуто 200 коек для пациентов с COVID-19, в том числе 20 реанимационных. Ранее здесь с октября прошлого года до возобновления плановой деятельности вылечили 2,3 тысячи инфицированных.