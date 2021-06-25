Под Курском горел "Камаз"

Пожар произошел в Курчатове Фото: предоставлено пресс-службой

В 16:21 24 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «КАМАЗ» в Курчатове Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №7 Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 16:24 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:27, ликвидировано в 16:29.

В результате пожара поврежден моторный отсек и салон кабины грузового автомобиля «КАМАЗ», сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.