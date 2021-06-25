В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1089 курян

В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1089 человек, на ИВЛ – 82 (шесть – инвазивная, 76 – неинвазивная).

По данным оперштаба с начала пандемии и на 8:30 25 июня в Курской области всего зарегистрировано 40 179 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе - 91 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 911 курян. В том числе за последние сутки - трое - мужчина 82 лет и женщины 59 и 85 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.