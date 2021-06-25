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Происшествия25 июня 2021 10:02

Под Курском в пруду утонул мужчина

Трагедия произошла в Фатежском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло рано утром

ЧП произошло рано утром

Фото: предоставлено пресс-службой

25 июня в 07:05 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на пруду в селе Миленино Фатежского района.

На место происшествия были направлены оперативная группа МПСГ Фатежского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема извлекли тело 50-летнего мужчины, сообщили в МЧС.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».