Под Курском в пруду утонул мужчина

ЧП произошло рано утром Фото: предоставлено пресс-службой

25 июня в 07:05 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на пруду в селе Миленино Фатежского района.

На место происшествия были направлены оперативная группа МПСГ Фатежского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема извлекли тело 50-летнего мужчины, сообщили в МЧС.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».