Улица Межевая соединяет две крупные магистрали: улицу Димитрова и Красный Октябрь

В Курске завершается ремонт улицы Межевая. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 24 июня рабочие начали укладывать верхний слой асфальта.

Протяженность ремонтируемого участка составила 310 метров. Площадь ремонта - свыше двух тысяч квадратных метров. Улица Межевая соединяет две крупные магистрали: улицу Димитрова и Красный Октябрь. Ежедневно здесь проходит большой транспортный поток.

На объекте заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары. Асфальт укладывают с помощью современной техники. После этого здесь нанесут дорожную разметку и установят 26 дорожных знаков.