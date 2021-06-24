В празднование Дня молодежи в Курске внесли изменения

26 июня праздник стартует в 9:00 в парке «Боева Дача» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В празднование Дня молодежи в Курске 26 июня внесли изменения, сообщили в областной администрации. Праздник стартует в 9:00 в парке «Боева Дача» с молодежного забега Parkrun. К участию приглашаются жители города. Обязательна регистрация по ссылке https://www.parkrun.ru/register.

В 9:30 начнется футбольный матч чемпионат «мира» среди студенческих команд. В 11:00 состоится открытие фестиваля молодых семей.

Торжественный концерт состоится в 20:00 в Спортивно-концертном комплексе (ул. Энгельса, 140 Б). Выступят молодежные коллективы и исполнители Курской области. Специальный гость праздника – дуэт #2Маши.

Вход на мероприятие по билетам. Количество билетов ограничено. Их можно получить в комитете молодёжной политики Курской области (ул.Ленина, 8, 2-й этаж), в областном Дворец молодежи (ул. Белгородская, 14Б) и в управлении молодежной политики, физической культуры и спорта (Ленина, 15, 4-й этаж) 25 июня с 12:00 до 20:00.

С мероприятия будет вестись прямая трансляция. Она будет доступна в группе «ВКонтакте» комитета молодежной политики Курской области https://vk.com/club_molodezh46.