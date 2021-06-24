В Курске рецидивист на костылях ограбил салон медтехники

Похищенное имущество в тот же день изъяли в квартире и подвале подозреваемого Фото: Из архива "КП"

Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Курску задержали рецидивиста, ограбившего павильон медтехники в Курске. Незадолго до кражи подозреваемый сломал ноги, поэтому передвигался на костылях. Он взломал дверь магазина и стал выносить товар на улицу.

Во время работы мужчина курил и случайно сигаретой поджег бумагу в помещении. Начался пожар, который ему помогли потушить проезжавшие мимо люди. Куряне поинтересовались почему на асфальте лежит груда медицинского оборудования, на что мужчина ответил, что его приятель попросил перевезти имущество.

Молодые люди решили помочь человеку на костылях – погрузили краденые вещи в свой автомобиль и отвезли домой к подозреваемому. Возвращаясь обратно, они увидели возле торгового павильона полицейских, остановились и рассказали обо всем, что произошло.

Похищенное имущество в тот же день изъяли в квартире и подвале подозреваемого. В отношении курянина возбудили уголовное дело по статье о краже, а до суда оставили под подпиской о невыезде.