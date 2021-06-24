В Курскую область поступило свыше 13 тысяч доз «Спутника V»

На сегодняшний день первым компонентом вакцины в области привито 167 361 человек Фото: Из архива "КП"

13 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Курскую область. Ее распределяют по прививочным пунктам, сообщили в областной администрации.

Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 197 427 доз. Из них - 191 817 - «Спутника V», 4 050 доз «ЭпиВакКороны», 1 560 доз «КовиВака».

На сегодняшний день первым компонентом вакцины в области привито 167 361 человек, полностью завершили вакцинацию 138 265 курян.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи.