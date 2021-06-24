В Курске в Тускари утонул 30-летний мужчина

Перед происшествием курянин в компании с друзьями распивал алкогольные напитки
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
23 июня в дежурную смену ЕДДС Курска поступило сообщение о том, что с переходного моста недалеко от Утиного острова в реку прыгнул мужчина и не выплыл.
Перед происшествием курянин в компании с друзьями распивал алкогольные напитки на берегу. Тело погибшего в 20:03 извлекли из реки водолазы.
«Уважаемые куряне, соблюдайте правила безопасности на водоемах. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не прыгайте в воду с тарзанок, мостов и иных сооружений», - обращаются к курянам в ГО ЧС.
Если Вы стали свидетелем несчастного случая на водоеме, нарушения правил безопасности, пребывания детей у водоема без взрослых – немедленно сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.