Под Курском на пожаре погиб мужчина

ЧП произошло в Медвенском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 17:20 23 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Медвенский район, Амосовский с\с, деревня 2-я Андреевка. На пожаре погиб 58-летний мужчина.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №34 Медвенского района, ОП Спасское, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По прибытии в 17:54 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:57, ликвидировано в 18:00, сообщил ив МЧС.

Однако огонь полностью уничтожил за сорок минут деревянный дом.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.