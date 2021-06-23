В Курске на Дериглазова откроется еще одна школа

В школе созданы все условия для детей с ограниченными возможностями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на проспекте Дериглазова к сентябрю откроется школа № 62. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест и построено по типовому проекту, использованному при строительстве школ № 58 и 61.

В новой школе четыре этажа, три спортзала, бассейн, десятки кабинетов, лаборатории, актовый зал с кинозалом, столовая на триста мест, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортплощадка и детская игровая площадка.

Среди учебного оборудования цифровые лаборатории, лаборатория 3D моделирования и прототипирования. В школе созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.