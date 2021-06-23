В лобовом столкновении под Курском погибли мужчина и женщина

Женщина-водитель «Деу» и 52-летний пассажир погибли на месте Фото: Из архива "КП"

23 июня примерно в 17:50 на 61 километре автодороги Курск – Воронеж – Борисоглебск в Тимском районе лоб в лоб столкнулись автомобили «Деу Матиз» и «Хендай», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

По предварительным данным, «Матиз», за рулем которого сидела 44-летняя женщина, двигался со стороны Курска в сторону Воронежа. Автомобиль выехал на встречную полосу.

В результате ДТП женщина-водитель «Деу» и 52-летний пассажир погибли на месте. 58-летняя пассажирка «Хендая» получила травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.