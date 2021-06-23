Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 19:43

В Курске открылся офис МФЦ для слабовидящих

В офисе есть все условия для приема клиентов с проблемами по зрению
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты МФЦ будут вести выездной прием каждую третью среду месяца

Специалисты МФЦ будут вести выездной прием каждую третью среду месяца

В Курске на базе Центра реабилитации слепых открылся офис МФЦ, сообщили в областной администрации. В Курской области проживает 2 350 инвалидов по зрению. Теперь получать государственные и муниципальные услуги слабовидящим и незрячим курянам станет проще.

В офисе есть все условия для приема клиентов с проблемами по зрению: направляющая тактильная разметка, таблички со шрифтом Брайля, звуковое оповещение.

Специалисты МФЦ будут вести выездной прием каждую третью среду месяца с 12:00 до 16:00. Помогать сотрудникам МФЦ в общении с инвалидами по зрению будет реабилитолог Центра.