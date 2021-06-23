Курские организации после вакцинации дают сотрудникам выходной

Свыше 20 организаций – премируют работников Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники более чем 170 курских организаций могут получить оплачиваемый выходной день после вакцинации от коронавируса, сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.

Такое решение приняли работодатели. Речь идет, в том числе, о таких организациях, как «Вагонмаш», ЮЗГУ, «Курскводоканал», «Электроцентромонтаж».

Более 30 компаний предоставляют своим сотрудникам один день к отпуску. Свыше 20 организаций – премируют работников. Это, к примеру, «ГОТЭК», «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина».

Как «КП» сообщала ранее, за последние две недели в Курской области в два раза выросли темпы вакцинации. Ранее прививали в среднем порядка 900 человек в сутки, сейчас – 1620 с учетом выходных.