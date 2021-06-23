Под Курском завершается реконструкция «поющего моста»

Реконструкция объекта началось осенью 2020 года

В Железногорске завершается реконструкция «поющего моста» через реку Речица. Мост получил свое названия благодаря стихам и песням местных жителей, в которых они призывали к его ремонту.

Мост обеспечивает проезд автотранспорта к крупным промышленным предприятиям, соединяет улицы Черняковские Горки, Лесхозную и Дубравную. В 2018 году его признали аварийным и закрыли. Жителям приходилось преодолевать в объезд несколько километров

Реконструкция объекта началось осенью 2020 года. Старый мост демонтировали, выполнили устройство железобетонной водопропускной трубы, наподобие виадука. Заменили линии электроосвещения, построили новый тротуар. Сейчас подрядчик благоустраивает прилегающую территорию. Движение по мосту открыли 1 июня.