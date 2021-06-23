Теперь платить за топливо можно бизнес-картой Сбера

Сбербанк расширяет возможности бизнес-карт. Теперь клиенты могут использовать их в качестве топливных карт – сообщила пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

С помощью бизнес-карты можно управлять расходами на топливо, получать скидки и кешбэк от АЗС-партнеров, а также отчетные бухгалтерские документы и аналитику в личном кабинете. На сегодняшний день к программе подключено около тысячи точек АЗС-партнеров по всей России.

Партнером опции «Топливное решение» в Черноземье стала «Воронежская топливная компания». Ее автозаправочные станции успешно работают на территории Воронежа.

Сервис доступен всем юридическим лицам и предпринимателям – клиентам банка, независимо от их сферы деятельности. «Топливное решение» базируется на IT-площадке*, предоставленной Сбербанком. Сервис подключается к любой бизнес-карте Сбера. Клиент может самостоятельно выставлять ограничительные лимиты на виды топлива, а также на сопутствующие товары. В АС «Сбербанк Бизнес» клиенту автоматически будут направляться отчетные документы для возмещения НДС. Чтобы подключить бизнес-карту к сервису, нужно сделать два простых шага:

- оставить заявку на сайте sberbank.ru

- подтвердить согласие с правилами использования сервиса в АС «Сбербанк Бизнес».

Людмила Карпова, директор Управления транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

— Банк создает новые решения, которые оптимизируют бизнес-процессы, делают их удобными как для руководителей, так и для сотрудников организаций, снижают затраты, облегчают работу с документооборотом и позволяют клиентам обеспечить контроль расходов. Этим целям соответствует сервис для держателей бизнес-карт — «Топливное решение». Теперь нет необходимости вносить на отдельный счет аванс за топливо, не нужно следить за его балансом, собирать бумажные счета и чеки. Достаточно подключить опцию к действующей бизнес-карте Сбера.

При подключении «Топливного решения» держатели бизнес-карт пользуются скидками партнеров банка. К примеру, на АЗС сети ВТК предоставляются скидки на топливо в размере 1%, а держателям Mastercard Business - дополнительно 5%* скидки и кешбэк в размере 5%*.

Борис Василевский, руководитель управления розничной торговли «Воронежской топливной компании»:

— Укрепление и развитие партнерства со Сбербанком отвечает интересам нашей компании. В настоящее время ВТК активно автоматизирует сервисы и внедряет прогрессивные технологии при строительстве новых и модернизации действующих автозаправочных комплексов. В этом смысле для нас показателен пример Сбера, который трансформируется в полноценную экосистему, предлагая рынку все новые и новые технологичные решения.

Присоединяясь к проекту «Топливное решение», ВТК стремится обеспечить высокий уровень обслуживания наших клиентов из числа юридических лиц и предпринимателей, создавая для них максимально выгодные условия сотрудничества.

*с подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте банка.