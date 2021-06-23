Под Курском захоронили останки воинов, погибших в годы войны

Церемонии состоялись в День памяти и скорби

В Курской области состоялись церемонии захоронения останков курян, погибших в годы Великой Отечественной войны. 4 мая останки рядового Даниил Тимофеевича Конорева, который числился пропавшим без вести, обнаружили в Ельнинском районе Смоленской области поисковики отряда «Боевое Братство».

Захоронили Даниила Тимофеевича в День памяти и скорби в сквере Героев села Черницыно, где установлены памятные стелы с именами павших в годы войны. Во время митинга родным рядового передали личные вещи погибшего – каску и саперную лопату.

В селе Белица Беловского района на территории братской могилы захоронили останки двух солдат, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Останки красноармейцев обнаружили в апреле поисковики отрядов «Курская земля» (г. Курск) и «Новое поколение (п. Пристень).