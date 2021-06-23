С 13 июня ковидных больных принимает и терапевтическое отделение больницы Фото: Из архива "КП"

С 20 июня четвертая горбольница Курска вновь принимает пациентов с коронавирусом в акушерско-гинекологический корпус, сообщает комитет здравоохранения. Сейчас там получают лечение 84 пациента, в том числе с пневмониями.

В середине июня отделение прекратило прием пациентов с COVID-19, в нем провели дезинфекцию. Однако эпидобстановка не позволила вернуть корпус к плановой деятельности.

С 13 июня ковидных больных принимает и терапевтическое отделение больницы. Плановую деятельность здесь вели менее месяца.

В Курской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За последние две недели ее темпы выросли в два раза. Ранее прививали в среднем порядка 900 человек в сутки, сейчас – 1620 с учетом выходных.