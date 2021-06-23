Температура воздуха поднимется до +35…+37 градусов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

25-27 июня в Курской области ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +35…+37 градусов. Такая жара может сказаться на состоянии здоровья граждан.

Как курянам защититься от жары рассказала главный внештатный терапевт комитета здравоохранения Курской области Светлана Бабичева. Особенно внимательными необходимо быть людям, у которых есть болезни системы кровообращения, беременным женщинам и детям.

Нужно носить светлую свободную одежду из натуральных тканей, использовать головные уборы. Исключить продукты, задерживающие воду в организме, – соленые блюда, копченые колбасы и рыбу, консервацию.

Следует избегать употребления сладких газированных напитков, пива и крепкого алкоголя. Нужно увеличить потребление воды, свежих овощей и фруктов, ягод и кисломолочных продуктов.

«Купайтесь и загорайте на пляже в утренние и вечерние часы, когда нет палящего солнца. Контраст, возникающий между холодной водой и жарким воздухом, может отрицательно сказаться на людях с болезнями сердечно-сосудистой системы», - отметила Светлана Бабичева.