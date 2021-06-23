В Курской области темпы вакцинации от коронавируса выросли в два раза

Полностью завершили вакцинацию свыше 137 тысяч курян Фото: Из архива "КП"

В Курской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За последние две недели ее темпы выросли в два раза, сообщили в кожвендиспансере. Ранее прививали в среднем порядка 900 человек в сутки, сейчас – 1620 с учетом выходных.

На сегодняшний день первым компонентом привили свыше 163 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию свыше 137 тысяч.

Напоминаем, что привиться можно в поликлиниках. Запись доступна через госуслуги и по телефонам колл-центров медицинских учреждений.

В трех торговых центрах Курска можно вакцинироваться без предварительной записи. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, в «Европе» - с 14:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

22 июня главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области, главный врач областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Олег Девянин обратился к курянам с просьбой пройти вакцинацию.