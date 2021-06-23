Воду отключат на 15 улицах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

24 июня часть Курска останется без холодной воды, сообщает Курскводоканал. С 9.00 до 17.00 воду отключат по следующим адресам:

ул. Харьковская, ул. Обоянская, ул. Краснополянская, ул. Центральная, ул. Народная, ул. Парковая, ул. Резиновая, ул. Черняховского, проспект Кулакова, ул. Серегина, ул. Гагарина, ул. Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, ул. Кислинская и на прилегающих к ним улицах.

— Сделайте необходимо запас воды, - обращаются к курянам специалисты водоканала.

Справки по телефону 70-06-14.