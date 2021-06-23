В Курской области ведут ремонт вокзалов

Ремонт идет на участке, где прогнозируют увеличение пассажиропотока Фото: Светлана ВОЛКОВА

Железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком приступили к ремонту вокзалов и платформ остановочных пунктов на участке Курск—Лукашевка, где прогнозируется увеличение пассажиропотока, сообщили в администрации региона.

Так, на станции Дьяконово полностью обновят асфальтовое покрытие платформы, оборудуют современное светодиодное освещение. В здании вокзала заменят окна, уложат новую плитку на пол и отремонтируют зал ожидания.

Кроме того, на станциях Рышково и Курчатов установят новые ограждения платформ. В вокзалах поменяют системы отопления, санитарные помещения переоборудуют, в том числе для маломобильных пассажиров, а также заменят кровлю.

Помимо этого, на семи остановочных пунктах участка Курск–Лукашевка отремонтируют платформы и сходы с них, установят новые лавочки и урны, обновят навигацию, информационные стенды и знаки безопасности. Ремонтные работы планируется завершить в 2022 году.