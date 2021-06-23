Полностью завершили вакцинацию от ковид более 137 тысяч курян

Куряне могут получить прививку по месту жительства в поликлинике Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 163 937 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 137 606 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России).

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1037 человек, на ИВЛ – 79 (3 – инвазивная, 76 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 23 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 39 999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 86 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 904 человека. В том числе за последние сутки - трое - женщины 77, 77 и 90 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.