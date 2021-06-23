В Курске на День молодежи прогремит салют

День молодежи пройдет на открытом воздухе Фото: Светлана ВОЛКОВА

День молодежи в Курске проведут на свежем воздухе. Расписание праздничных мероприятий:

9:00 – молодежный забег «Parkrun» в парке «Боева дача». К участию приглашаются жители города. Обязательна регистрация по ссылке https://www.parkrun.ru/register.

9:30 – Международный студенческий турнир по футболу. Боева дача.

С 10:00 – площадки пляжного волейбола, стритбола, жонглирования (чеканке) мяча. Боева дача.

С 11:00 до 13:00 – Большой фестиваль с участием семей работающей молодежи. Боева дача.

Вечером, с 19:00 на Красной площади города выступят молодежные коллективы и исполнители. Хедлайнер праздника – дуэт #2Маши. В 22:00 запланирован праздничный фейерверк.