В Курске горел торговый павильон

Пожар произошел на улице Дейнеки Фото: предоставлено пресс-службой

В 21:15 22 Июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в торговом павильоне по улице Дейнеки в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные спасатели 6 ПСЧ, 4 ПСЧ, 20 ПЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытию в 21:17 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 21:19, ликвидирован в 21:22, сообщили в МЧС.

Огонь повредил холодильное оборудование. Обгорели стены и потолок павильона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.