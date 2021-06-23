Под Курском открыли памятник пограничникам

Монумент стоит в Понырях Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориальном комплексе «Героям северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри торжественно открыли памятника пограничникам. Инициаторами выступили Пограничное управление ФСБ России по Курской области и региональная общественная организация «Ветераны пограничной службы органов безопасности».

Авторами памятного знака стали архитектор и скульптор из Москвы – Николай Клименко и Михаил Баскаков. В бронзе навсегда застыли лейтенант Александр Романовский и два бойца его взвода, до последнего защищавшие рубеж родной страны.

В июле 43-го командир Романовский и 18 бойцов его взвода приняли последнее сражение неподалеку от села Теплое и не сдали высоту. Силы противника в несколько раз превосходили силы пограничников. Наши солдаты расстреляли весь боезапас и израсходовали снаряды, но им удалось вывести из строя три машины врага. Когда совсем не осталось патронов, оставшиеся в живых бойцы пошли врукопашную. Они сражались до последнего: восемнадцать человек вместе с лейтенантом Романовским навсегда остались на безымянной высоте.