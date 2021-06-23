Под Курском сгорел дачный домик

Пожар произошел вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 21:36 22 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в дачном домике по улице Памяти Ильича в Хомутовке Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные - спасатели 44 ПЧ Хомутовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 21:38 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 21:41, ликвидирован в 21:45, сообщили в МЧС.

В результате пожара в деревянном дачном домике полностью сгорела кровля.

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.