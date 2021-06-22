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Недвижимость22 июня 2021 20:09

В Курске восстановили освещение

Электрики заменили ветхий кабель, опоры освещения, проложили новые сети
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске завершили капремонт уличного освещения

В Курске завершили капремонт уличного освещения

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске завершили капремонт уличного освещения, подключенного к муниципальным сетям на придомовых территориях на улицах Серегина, Комарова, Заводской и на проспекте Кулакова.

Электрики заменили ветхий кабель, опоры освещения, проложили свыше 1600 метров новых сетей, заменили светильники, обрезали ветки.

Также наружное освещение восстановили вдоль проезжей части на улицах Литовской, Мыльникова, Косухина, 50 лет Октября, Студенческой, Серегина, Гагарина, Союзной, Дейнеки, Володарского, К. Маркса, в Ахтырском переулке, на Майском бульваре, в сквере на площади Рокоссовского, на территории школы № 57 и городской больницы № 2.