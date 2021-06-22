В Курске восстановили освещение

В Курске завершили капремонт уличного освещения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске завершили капремонт уличного освещения, подключенного к муниципальным сетям на придомовых территориях на улицах Серегина, Комарова, Заводской и на проспекте Кулакова.

Электрики заменили ветхий кабель, опоры освещения, проложили свыше 1600 метров новых сетей, заменили светильники, обрезали ветки.

Также наружное освещение восстановили вдоль проезжей части на улицах Литовской, Мыльникова, Косухина, 50 лет Октября, Студенческой, Серегина, Гагарина, Союзной, Дейнеки, Володарского, К. Маркса, в Ахтырском переулке, на Майском бульваре, в сквере на площади Рокоссовского, на территории школы № 57 и городской больницы № 2.