Пьяная курянка ударила по голове полицейского

Сейчас по делу проводятся следственные действия Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 26-летней женщины. Курянку подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в СК.

10 июня 2021 года, примерно в три часа дня пьяная подозреваемая находилась около дома № 48 по улице Полевая в Фатеже. Не желая быть привлеченной к административной ответственности, она ударила по голове сотрудника МО МВД России «Фатежский».

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.