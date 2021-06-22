В Понырях под Курском открыли памятник пограничникам

Фото: Руслан Журкин

На мемориальном комплексе «Героям северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри торжественно открыли памятник пограничникам. Авторами памятного знака стали архитектор и скульптор из Москвы – Николай Клименко и Михаил Баскаков. В бронзе навсегда застыли лейтенант Александр Романовский и два бойца его взвода, до последнего защищавшие рубеж родной страны.

В июле 43-го командир Романовский и 18 бойцов его взвода приняли последнее сражение около села Теплое и не сдали высоту. Солдаты израсходовали все снаряды, но вывели вывести из строя три машины врага.

Оставшиеся в живых бойцы пошли врукопашную. Они сражались до последнего: восемнадцать человек вместе с лейтенантом Романовским навсегда остались на безымянной высоте.